Премьер Грузии заявил о нежелании ЕС обсуждать спорные вопросы

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что неоднократно предлагал властям Евросоюза обсудить все спорные вопросы, но так и не получил ответа.

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Ираклий Кобахидзе

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

«Мы готовы выполнить абсолютно все разумные требования Евросоюза без исключения. Но нам должны доказать, что эти требования разумны»,— сказал Ираклий Кобахидзе журналистам (цитата по Interpressnews). По его словам, европейская сторона «не идет на разговор, но хочет выломать руки».

31 августа истек срок, до которого ЕС требовал от властей Грузии освободить из-под стражи арестованных участников протестов, а также отменить два закона — об иноагентах и защите семейных ценностей. В случае неисполнения условий власти Евросоюза грозили отменить безвизовый режим.

