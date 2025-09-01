За полгода инвестиции в Курскую область составили 110 млрд рублей

110,3 млрд руб. составил объем инвестиций в основной капитал в Курской области в первой половине 2025 года. Об этом на заседании регионального правительства сообщил врио заместителя председателя органа Левон Осипов.

По этому показателю область заняла третье место среди регионов Центрального федерального округа за исключением столицы и Подмосковья, отметил чиновник.

Индекс физического объема инвестиций составил 103,2% к тому же периоду прошлого года.

85% всех инвестиций составили собственные, 15% — привлеченные средства.

В конце августа врио губернатора Александр Хинштейн поручил снизить сумму инвестиций, предполагающую режим наибольшего благоприятствования, в том числе региональные налоговые льготы в Курской области.

