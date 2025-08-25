В Курской области могут смягчить условия для налоговых льгот инвесторам

Сумма инвестиций, предполагающая режим наибольшего благоприятствования, в том числе региональные налоговые льготы в Курской области, может быть снижена. Такое поручение на заседании облправительства дал врио губернатора Александр Хинштейн.

Как сообщил врио заместителя председателя областного правительства Левон Осипов, сегодня режим наибольшего благоприятствования предоставляется инвесторам, готовым вложить в региональную экономику по меньшей мере 500 млн руб. В таком случае предоставляются льготы на три налоговых периода. При инвестициях от 2 млрд руб. речь идет уже о пяти периодах.

«Экономическая ситуация непростая, поэтому давайте проработаем снижение этих планок»,— поставил задачу врио губернатора.

В начале августа ООО «Грибная радуга» Александра Удодова и Олега Логвинова отказалось от планов «по дальнейшему масштабному инвестированию в строительство новых производственных мощностей» в Курской области

Юрий Голубь