«Опора России» просит правительство смягчить лицензирование табачной торговли

Бизнес-объединение «Опора России» обратилось к вице-премьеру Дмитрию Григоренко и замруководителя аппарата правительства Сергею Вельмяйкину с просьбой исключить из законопроекта о лицензировании продажи табака требование о долгосрочной аренде магазинов. Обращение будет проработано, сообщили источник «Ъ» в кабмине

Законопроект, разработанный Минфином, обязывает табачный магазины иметь договор аренды сроком не менее года. По данным объединения, большинство табачных киосков сейчас работают по краткосрочным соглашениям — до 11 месяцев 29 дней. Если требование введут, до половины из 36,7 тыс. точек могут закрыться, считает гендиректор DNA Realty Антон Белых.

«Большинство арендодателей настаивают именно на краткосрочных договорах, которые не требуют регистрации в Росреестре»,— поясняет основатель Fedotov Group Евгений Федотов. Введение нового требования создает риски монополизации рынка крупными сетями и роста нелегальной торговли. В «Опоре» также указывают на дискриминационный характер нормы — для продажи пива аналогичное требование не действует.

