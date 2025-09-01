Politico: глава Евросовета признал влияние Украины на сделку ЕС и США

Глава Европейского совета Антониу Кошта, по всей видимости, признал, что конфликт на Украине повлиял на сделку между ЕС и США по пошлинам, пишет Politico. Издание также указало, что его слова противоречат заявлениям главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Антониу Кошта

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«Мы, конечно, не приветствуем возвращение пошлин. Но эскалация напряженности с ключевым союзником из-за тарифов, когда наша восточная граница находится под угрозой, стало бы неосмотрительным риском»,— сказал Антониу Кошта на форуме в Словении.

Господин Кошта добавил, что стабилизация трансатлантических отношений и гарантия участия США в обеспечении безопасности Украины являются главными приоритетами. Как напомнило Politico, Урсула фон дер Ляйен заявляла, что между сделкой по пошлинам и поддержкой Украины со стороны США «нет никакой связи».

27 июля Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп подписали торговое соглашение. Согласно декларации, Соединенные Штаты вводят 15-процентные пошлины на почти весь импорт из ЕС. От ответных мер Евросоюз отказался.

