Ушаков: в Анкоридже не было договоренностей о встрече Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин пока не имеет каких-либо договоренностей с лидером США Дональдом Трампом о трехсторонней или отдельной двухсторонней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Сейчас говорят о трехсторонней встрече, о встрече Путина с Зеленским. Но конкретно, насколько я знаю, между Путиным и Трампом об этом договоренности не было»,— сказал Юрий Ушаков.

Он отметил, что пока нет конкретных предложений по повышению уровня представителей на российско-украинских переговорах. По его словам, то, что обсуждается в прессе, не соответствует реальным договоренностям.