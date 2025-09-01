ЛОКС завершил сварочные работы на поврежденном Невском водоводе в Ленобласти

К утру 1 сентября специалисты АО «Ленинградские областные коммунальные системы» (ЛОКС) завершили аварийные сварочные работы на Невском водоводе. По информации областного комитета по ЖКХ, в настоящий момент коммунальщики приступили к промывке, обеззараживанию и наполнению сетей.

Минувшей ночью аварийные бригады АО «ЛОКС» вели сварочные работы, чтобы возобновить водоснабжение Ульяновки, Никольского и Красного Бора. Подвоз воды автоцистернами ЛОКС, «Леноблводоканала» и «Водоканала СПб» продолжается, отметили в пресс-службе правительства Ленобласти.

«Ъ-СПб» писал, что коммунальная авария на Невском водоводе в Тосненском районе Ленобласти произошла в минувшие выходные. Без воды остались жители нескольких населенных пунктов. Сообщалось, что на ликвидацию аварии специалистам потребуется в общей сложности до трех суток.

Андрей Цедрик