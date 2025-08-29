Тактовые маршруты в Петербурге перевезли около 22,5 млн пассажиров с начала года

По итогам семи месяцев текущего года тактовыми железнодорожными маршрутами в Петербурге воспользовались около 22,5 млн пассажиров. Такими данными 29 августа поделились в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Таким образом пассажиропоток на тактовых маршрутах вырос на 6,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, отметили в ОЖД.

За январь-июль 2025-го тактовые маршруты от Витебского вокзала до станции Павловск перевезли 8,5 млн человек (+2%), от Балтийского вокзала до Ораниенбаума — 7,5 млн (+12,3%), от Балтийского вокзала до Красного Села — 1,6 млн (+10,2%), от Финляндского вокзала до Мельничного Ручья — 3,5 млн (+1,1%), от Финляндского вокзала до Сестрорецка — 1,4 млн пассажиров (+11%).

Прежде «Ъ-СПб» писал, что «Ласточки» из Петербурга до Сортавалы перевезли за семь месяцев года 181,5 тыс. пассажиров.

Андрей Цедрик