Играл-воевал

Экс-глава Центрального командования США Джозеф Вотел призвал западные армии использовать компьютерные игры как инструмент боевой подготовки и рекрутинга. В армиях США и Китая гейминг уже встроен в систему обучения — там создают киберспортивные команды и массово внедряют VR-тренажеры. Россия же пока ограничивается симуляторами в училищах и имиджевыми турнирами, не превращая игровую среду в канал подготовки кадров. Между тем именно игровые навыки позволяют новому поколению быстрее осваивать беспилотники и военную технику, а также формируют интерес к службе, уверены эксперты.

Бывший начальник Командования специальных операций (USSOCOM) и Центрального командования США (CENTCOM) генерал Джозеф Вотел в статье для портала War on the Rocks призвал Пентагон серьезнее относиться к компьютерным играм как инструменту военной подготовки. По его словам, современное поле боя уже давно вышло за рамки привычных сражений времен Второй мировой и характеризуется «засильем беспилотных машин и большими потоками поступающих данных». Поэтому, уверен генерал, занимающий ныне пост старшего советника студии игр и иммерсивных решений August Interactive, западным армиям уже сейчас необходимо системно интегрировать гейминг и игровые симуляторы в подготовку личного состава. Характер современных войн требует от солдат и офицеров мгновенных решений, умения работать в команде и контролировать огромные массивы данных. Именно этому, подчеркивает господин Вотел, учат современные цифровые игры — от стратегий в реальном времени до тактических шутеров и авиасимуляторов.

Подобный подход напрямую связан и с кадровым вопросом, отмечает генерал, новые поколения рекрутов выросли в цифровой среде и ожидают, что армия будет пользоваться понятными им технологиями. Отсюда ставка на киберспорт как канал набора новобранцев. Американская армия уже сформировала собственные киберспортивные команды и проводила кампании по вовлечению геймеров в военную службу: участие в турнирах и стримах рассматривалось как способ показать молодым людям, что их навыки могут быть востребованы в военной сфере.

Китайская армия, главный вероятный противник США, активно внедряет VR-платформы для подготовки бойцов. По данным PLA Daily, в подразделениях НОАК массово используются симуляторы для парашютистов, артиллеристов и операторов беспилотников. В России же ставка сделана прежде всего на профессиональные тренажеры: в военных училищах применяются комплексы для обучения танкистов, ракетчиков, летчиков и стрелков. Так, в Рязанском училище ВДВ работает VR-полигон для отработки десантирования, в Краснодарском авиаучилище курсанты проходят подготовку на тренажерах боевых вертолетов, а в военных медвузах используются симуляторы для отработки хирургических операций. Но в отличие от США и Китая, где игры интегрируются в массовую подготовку, в России эти проекты решают точечные задачи по развитию профессиональных навыков.

На этом фоне эксперименты Минобороны РФ с киберспортом выглядят скорее как имиджевые акции. Например, с 2020 года военное ведомство участвовало в проведении турниров по «Миру танков», «Миру кораблей», «Dota 2» и «Counter-Strike». Но полноценная интеграция гейминга как инструмента подготовки и рекрутинга в России пока отсутствует. Тогда как США и Китай рассматривают «военный гейминг» уже не как любопытную инициативу, а как один из ключевых элементов будущей боеготовности.

Увлечение компьютерными играми помогает молодежи быстрее осваивать современные военные технологии, прежде всего беспилотные системы, подтверждает гендиректор «Школы БПЛА Октагон» Алексей Харламов. По его словам, курсанты нового поколения «намного быстрее впитывают знания» и легче осваивают технику: «Если возрастному человеку или человеку, далекому от компьютерных технологий, нужно 30–40 часов, то молодежи хватает и десяти».

С этим согласен публицист и основатель школы обучения операторов FPV-дронов «Соколы Хоруса» Александр Картавых. Он отмечает, что курсанты с игровым опытом быстрее осваивают симуляторы, а затем легче переходят к реальным полетам. Это позволяет формировать базовые навыки без лишних затрат на материальную базу, «симулятор, фактически являющийся игрой, позволяет обучить пилотов основам работы без вреда для техники», указывает эксперт. А после прохождения виртуальных трасс оператор приступает к работе с дроном уже подготовленным.

Особое значение, продолжает Алексей Харламов, имеют симуляторы, которые применяются в учебном процессе. Они делятся на два типа: полноценные программные продукты, например отечественные симуляторы дронов разных категорий, и разработки, которые ближе к игровым форматам. Среди последних эксперт выделяет проект «FPV Kamikaze Drone»: несмотря на упрощенную «физику», игра способна увлечь пользователей и одновременно дать им базовые навыки. «Мы даже рекомендуем разработчикам интегрировать игровые миссии, основанные на реальных событиях. В интернете, например, распространилось видео, где дрон гоняет куриц по двору. Почему бы не использовать это как задание в симуляторе? С одной стороны, это разгружает мозг, а с другой — развивает реакцию и координацию. Ведь птицы движутся хаотично, и оператору приходится думать, как управлять стиками, чтобы дрон успевал за пернатыми»,— заключает господин Харламов.

