Контроль выходит за рамки

Власти усиливают контроль за строительством с использованием бюджетных средств за счет расширения реестра таких объектов, а также системы мониторинга, отслеживающей ход работ в режиме реального времени. По замыслу Минфина, изменения повысят эффективность бюджетных инвестиций. Предложенный ведомством подход можно рассматривать как продолжение процессов наведения порядка в секторе государственных строек и борьбы с накоплением «незавершенки».

Минфин опубликовал подготовленный им проект постановления правительства, нацеленный на устранение фрагментарности в отслеживании объектов, строящихся с привлечением средств федерального бюджета. Фактически речь идет о продолжении процесса централизации контроля за бюджетными инвестициями. Поясним, с 2024 года правительство перезапустило работу с капитальными вложениями госказны, отказавшись от федеральной адресной инвестиционной программы (см. “Ъ” от 9 декабря 2023 года). Вместо нее был создан реестр объектов капитального строительства (РОКС), финансируемых за счет бюджета.

Реестр синхронизирован с системой мониторинга, которая отслеживает процесс строительства в режиме реального времени для выявления рисков его затягивания и своевременного реагирования на возникающие ситуации (например, переброска средств с одних проектов на другие; см. “Ъ” от 5 декабря 2023 года). Сейчас мониторинг проводится лишь в отношении объектов, включенных в этот реестр. Как пояснили “Ъ” в Минстрое, в нем отражены, в частности, объекты федеральной и региональной собственности, а в определенных случаях объекты, принадлежащие и юридическим лицам, включая госкомпании и госкорпорации.

Сейчас Минфин предлагает с 2026 года исключить привязку к нахождению объектов в РОКС и мониторить и «внереестровые» объекты, строящиеся с привлечением средств федерального бюджета. Как поясняет ведомство, госорганы формируют в системе «Электронный бюджет» сведения в отношении всех объектов, финансируемых за счет федерального бюджета, как включаемых, так и не включаемых в реестр.

Сейчас, согласно Бюджетному кодексу (БК), включению в РОКС не подлежат железнодорожные и туристические объекты, автодороги, а также недвижимость, которая строится или приобретается по договору лизинга за счет бюджетных инвестиций. Не попадают в реестр и стройки за пределами РФ. Автодороги, объекты железнодорожного транспорта и туризма, согласно ранее принятым поправкам к БК, должны войти в реестр 2026 года. Таким образом, поясняют в Минстрое, проект постановления направлен в том числе на обеспечение расширяющегося из-за этого мониторинга.

Это расширение, пояснили “Ъ” в Минфине, происходит в рамках продолжающейся цифровизации управления капвложениями. По объектам, которые и с 2026 года не будут включаться в реестр (например, инвестпроекты, реализуемые за рубежом), также будет вестись мониторинг. По данным Минфина, общий объем федеральных вложений в государственные инвестиционные проекты в 2025–2027 годах оценивается в 3,2 трлн руб., из которых 10% (329 млрд руб.) — по объектам, которые в реестр не включаются.

Отметим, что расширение мониторинга для повышения эффективности управления бюджетными инвестициями укладывается в общую логику наведения порядка в сфере строительства за счет госсредств. В последние несколько лет власти активизировали работу с долгостроями — после проведенной инвентаризации «незавершенка» была собрана в отдельный реестр, включенные в него объекты должны достраиваться, консервироваться или списываться (см. “Ъ” от 5 апреля 2022 года).

Директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ РАНХиГС Дмитрий Землянский отмечает, что ведение РОКС позволяет оперативно отслеживать ситуацию со строительством крупных объектов: фиксировать его удорожание, «сдвижку» сроков, помогая предотвращать таким образом появление большого количества незавершенных объектов и долгостроя. Предложение Минфина эксперт называет важным — по его словам, необходимость увязки бюджетных инвестиций и инвестпрограмм естественных монополий, таких как РЖД, обсуждалась уже давно.

