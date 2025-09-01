Подъезд дома в Батайске предложили расселить из-за смещения железобетонной плиты

В Батайске в подъезде № 2 (кв. 11-20) жилого дома на улице Куйбышева, 184 зафиксировали смещение железобетонной плиты. Об этом сообщил в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Валентин Кукин.

Сегодня, 1 сентября, в администрации Батайска состоялось внеплановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Комиссия рекомендовала жильцам воспользоваться пунктами временного размещения, а также провести обследование дома с последующим заключением. Управляющая компания проведет общее собрание жильцов завтра, 2 сентября, в 18:00, повторное – через десять дней.

Константин Соловьев