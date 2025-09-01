На Дону на ведущих к школам дорогах нашли 261 нарушение

В Ростовской области правоохранители выявили 261 нарушение требований при эксплуатации улично-дорожной сети, прилегающей к образовательным организациям. Об этом сообщает региональное управление ГАИ.

Основными нарушениями стали отсутствие дорожных знаков и горизонтальной разметки, ограничение видимости дорожных знаков и светофоров деревьями и кустами. Правоохранители объявили 205 предостережений, 49 представлений об исправлений нарушений и составили восемь административных протоколов по ч. 1 ст. 12.34 КоАП (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения).

В ГАИ также отметили, что после проверки началось строительство заездного кармана для остановки общественного транспорта и обустройство улицы пешеходными ограждениями вблизи школы № 17 в Азове. В Ростове-на-Дону вблизи школы № 72 началось нанесение разметки и установка искусственных неровностей.

Константин Соловьев