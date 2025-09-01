Пивоваренная компания AB InBev Efes сменила коммерческое обозначение в России

Российская пивоваренная компания AB InBev Efes будет работать под новым коммерческим обозначением — «Напитки Вместе». Она также представила новый логотип.

«Решение отражает глубокую интеграцию компании в экономику Российской Федерации и новое позиционирование на рынке»,— указано в сообщении компании.

В новом логотипе на красном фоне изображена белая надпись «Напитки Вместе». «Понятный и лаконичный русскоязычный дизайн призван укрепить доверие потребителей и партнеров, а также повысить узнаваемость среди населения»,— добавила пресс-служба.

AB InBev Efes была создана в 2018 году в результате объединения подразделений турецкой Anadolu Efes и бельгийской Anheuser-Busch InBev. В 2024 году президент Владимир Путин подписал указ о передаче пивоваренной компании во временное управление АО «Группа компаний "Вместе"».

