Пивоваренная компания AB InBev Efes сменила коммерческое обозначение в России
Российская пивоваренная компания AB InBev Efes будет работать под новым коммерческим обозначением — «Напитки Вместе». Она также представила новый логотип.
«Решение отражает глубокую интеграцию компании в экономику Российской Федерации и новое позиционирование на рынке»,— указано в сообщении компании.
В новом логотипе на красном фоне изображена белая надпись «Напитки Вместе». «Понятный и лаконичный русскоязычный дизайн призван укрепить доверие потребителей и партнеров, а также повысить узнаваемость среди населения»,— добавила пресс-служба.
AB InBev Efes была создана в 2018 году в результате объединения подразделений турецкой Anadolu Efes и бельгийской Anheuser-Busch InBev. В 2024 году президент Владимир Путин подписал указ о передаче пивоваренной компании во временное управление АО «Группа компаний "Вместе"».
Подробнее — в материале «Ъ» «Пивовары не жалеют заварки».