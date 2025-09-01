Автомаляры стали самыми оплачиваемыми сотрудниками рабочих и линейных профессий

Самыми высокооплачиваемыми работниками рабочих и линейных профессий в Петербурге по итогам лета 2025 года стали автомаляры — ставки по вакансиям достигли 195 тыс. рублей в месяц. Такие данные предоставил «Ъ-СПб» сервис «Авито Работа».

По сравнению с 2024 годом в Северной столице этим летом наиболее востребованной в той же категории оказалась вакансия повара. Среднее предложение по зарплате для новых сотрудников этой профессии составило 84 тыс. рублей в месяц.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что курьеры стали самой востребованной профессией у петербургских работодателей в июне.

Артемий Чулков