Курьеры стали самой востребованной профессией у петербургских работодателей в июне

Профессия курьера заняла первое место в Петербурге по количеству опубликованных вакансий в июне 2025 года, средняя предлагаемая зарплата составила 113 тыс. рублей в месяц. Об этом «Ъ-СПб» сообщили аналитики сервиса «Авито Работа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Следующими в списке идут повара с зарплатным предложением в 82 тыс. рублей в месяц, а замыкают тройку наиболее востребованных сотрудников июня администраторы, которым готовы платить в среднем 60 тыс. рублей в месяц.

Соискатели из Петербурга в июне чаще всего интересовались вакансиями комплектовщика со средним зарплатным предложением в 80 тыс. рублей в месяц, а также администратора и упаковщика. Последним в среднем предлагают 75 тыс. рублей в месяц

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что средняя зарплата медицинских специалистов в Петербурге выросла до 80,5 тыс. рублей.

Артемий Чулков