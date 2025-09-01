Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Воронежские власти ищут подрядчика для капремонта спорткомплекса за 229 млн

Министерство строительства Воронежской области объявило аукцион по поиску подрядчика для капремонта спорткомплекса «Тенистый» в облцентре. Начальная цена контракта составляет 228,9 млн руб. Источник финансирования — облбюджет. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Работы необходимо закончить до 1 августа 2026 года. В частности, подрядчику необходимо обновить системы электроснабжения, водоснабжения, отопления, вентиляции, сменить покрытие футбольного поля, отремонтировать лестницы, обустроить тротуары.

Заявки на участие в торгах подаются до 10 сентября. Итоги подведут 12 сентября.

В 2023 году сообщалось, что местное ООО «Стройгрупп» займется капремонтом спорткомплекса «Тенистый» в Воронеже. Работы планировалось завершить до 31 декабря 2024 года. Отмечалось, что по завершении работ спорткомплекс станет футбольным интернатом местного клуба «Факел». По данным облправительства, в нем смогут одновременно «заниматься учебой и совершенствованием навыков» одаренные ребята со всей Воронежской области. Интернат вместе с клубной академией им. В. Г. Проскурина будет готовить резерв для главной команды.

Егор Якимов