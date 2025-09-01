Львова-Белова посетила школьников в московском СИЗО и поздравила их с 1 сентября

Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова навестила школьников, содержащихся в московском СИЗО-5. Омбудсмен поздравила их с началом учебного года, заверив, что в учреждении созданы все условия для получения образования.

Мария Львова-Белова

Фото: telegram-канал Марии Львовой-Беловой

«Перешел в 10 класс, одна четверка, остальные пятерки. Здесь, в СИЗО, уже полтора года — из-за драки. Стыдно, конечно»,— передает омбудсмен слова одного из подростков по имени Степа. Он мечтает поступить на исторический факультет.

В учреждении, по словам госпожи Львовой-Беловой, многие подростки учатся на отлично и успешно сдают госэкзамены. В СИЗО есть библиотека, с ребятами также занимаются учителя из соседней школы. Один из содержащихся в учреждении «похвастался», что получил за ЕГЭ по русскому языку, математике и обществознанию 230 баллов, рассказывает омбудсмен.

На встрече присутствовали также омбудсмен по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская и начальник столичного управления ФСИН Сергей Морозов. Они, по словам госпожи Львовой-Беловой, пожелали подросткам «скорее вернуться к обычной жизни, а время в исправительных учреждениях использовать с пользой».

Полина Мотызлевская