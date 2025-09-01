Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Львова-Белова посетила школьников в московском СИЗО и поздравила их с 1 сентября

Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова навестила школьников, содержащихся в московском СИЗО-5. Омбудсмен поздравила их с началом учебного года, заверив, что в учреждении созданы все условия для получения образования.

Фото: telegram-канал Марии Львовой-Беловой

Фото: telegram-канал Марии Львовой-Беловой

«Перешел в 10 класс, одна четверка, остальные пятерки. Здесь, в СИЗО, уже полтора года — из-за драки. Стыдно, конечно»,— передает омбудсмен слова одного из подростков по имени Степа. Он мечтает поступить на исторический факультет.

В учреждении, по словам госпожи Львовой-Беловой, многие подростки учатся на отлично и успешно сдают госэкзамены. В СИЗО есть библиотека, с ребятами также занимаются учителя из соседней школы. Один из содержащихся в учреждении «похвастался», что получил за ЕГЭ по русскому языку, математике и обществознанию 230 баллов, рассказывает омбудсмен.

На встрече присутствовали также омбудсмен по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская и начальник столичного управления ФСИН Сергей Морозов. Они, по словам госпожи Львовой-Беловой, пожелали подросткам «скорее вернуться к обычной жизни, а время в исправительных учреждениях использовать с пользой».

Полина Мотызлевская

Как в России встретили 1 сентября

Первоклассники на торжественной линейке в московской школе №1409

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Ученики московской школы №1409

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Торжественная линейка в столичной школе №1409

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Учащийся школы №1409 в Москве выносит флаг России

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Начало учебного года в московской школе №1409

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Учащиеся столичной школы №1409 в классе

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Лама и альпака — символы школы №1409 в Москве

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Ученики московской школы №1409 на торжественной линейке

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в новом здании школы в селе Лопатино, Калужская область

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Торжественная линейка в Лопатинской школе, Калужская область

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Первоклассники на уроке в школе села Лопатино, Калужская область

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин с ученицей школы в селе Лопатино, Калужская область

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Ученики на первом уроке в Лопатинской школе, Калужская область

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин (четвертый справа), губернатор Калужской области Владислав Шапша (третий справа), министр просвещения РФ Сергей Кравцов (справа) и сенатор от Калужской области Анатолий Артамонов (второй справа) в Лопатинской школе, Калужская область

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Ученики возле школы №1409 в Москве

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Урок после торжественной линейки в московской школе №58

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Родители провожают первоклассников на урок в московской школе №58

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Торжественная линейка в школе №58 в Москве

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Первоклассники после линейки в московской школе №58

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

На перемене после урока в московской школе №58

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Первоклассники в столовой московской школы №1409

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Учащиеся в классе московской школы №1409

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Первый урок в московской школе №1409

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Ученики на торжественной линейке в столичной школе №58

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Музыкальный номер учеников школы №1409 в Москве

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на уроке в петербургской школе №324

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Торжественная линейка в школе №324 Курортного района Санкт-Петербурга

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Первоклассники возле школы №324 Курортного района Санкт-Петербурга

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Школьники Санкт-Петербурга на Невском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Ученики школы №341 в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Баранов  /  купить фото

Учащиеся школы №324 Курортного района Санкт-Петербурга

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Торжественная линейка в школе №24 в Калининграде

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук  /  купить фото

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных на линейке в школе №24 в Калининграде

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук  /  купить фото

Ученик школы №24 в Калининграде

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук  /  купить фото

Торжественная линейка в школе №209 в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Ученики школы №341 в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Баранов  /  купить фото

Первоклассники в школе №19 в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога в школе №19, Екатеринбург

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

День знаний в московской школе №58

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Первоклассник с родителями перед началом торжественной линейки в столичной школе №58

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Торжественная линейка в московской школе №1409

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

