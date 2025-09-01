Иман Хелиф подала в CAS апелляцию на решение World Boxing о ее отстранении

Олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф из Алжира подала в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на решение World Boxing (WB), согласно которому она не может участвовать в международных соревнованиях без прохождения гендерного тестирования. Об этом сообщила пресс-служба CAS.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иман Хелиф

Фото: Ramzi Boudina / Reuters Иман Хелиф

Фото: Ramzi Boudina / Reuters

В мае WB ввела обязательное гендерное тестирование для всех спортсменов старше 18 лет, участвующих в соревнованиях под эгидой организации. В федерации отметили, что без прохождения теста Хелиф не будет допущена до турниров.

Иман Хелиф подала апелляцию 5 августа. Она также просит CAS разрешить ей участвовать в чемпионате мира, который пройдет с 4 по 14 сентября в Ливерпуле, без сдачи теста. Суд отклонил эту просьбу до начала слушаний.

В 2023 году Международная федерация бокса (IBA) отстранила Хелиф от участия в чемпионате мира из-за повышенного уровня тестостерона. Тем не менее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменку до участия в Играх-2024, где она завоевала золотую медаль в весовой категории до 66 кг. Во время Олимпиады Хелиф подверглась интернет-травле, после чего подала иск к социальной сети X. В феврале 2025 она подала в суд на IBA.

Таисия Орлова