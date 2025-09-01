В Ростове состоялся первый фестиваль электронной музыки и казачьей культуры

В Ростове-на-Дону в клубе Embargo Villa прошел первый фестиваль электронной музыки и казачьей культуры «Золотовка», объединивший более 1,5 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба организатора фестиваля Ирины Узденовой, соосновательницы проекта «Этно-хутор Старозолотовский».

Как рассказали в пресс-службе, впервые казачья песня прозвучала в формате электронной музыки. У организатора «Золотовки» была идея объединить традицию и современность, продемонстрировав, что богатейшее наследие Дона может органично вписываться в современные культурные практики.

На фестивальной сцене выступили Pimenov, Казачий Хор ЮРГПУ им М.И. Платова, электронный дуэт Beloboka, фолк-певица Yazhevika, а также диджеи, которые подготовили авторские сеты.

«Казачество часто представляют через стилизованные праздники и застывшие клише. А мы предлагаем взглянуть на него в новом ракурсе — через электронную музыку и современный визуал, через близкий молодому поколению "язык"», — пояснила Ирина Узденова.

Она говорит о «Золотовке», как о новом формате событийного туризма. Проект задуман как ежегодная площадка. Фестиваль стал продолжением культурных инициатив госпожи Узденовой, которая уже более 20 лет занимается сохранением и продвижением казачьего наследия. От восстановления хутора Старозолотовского и музея «Тихий Дон» до выставок, концертов и форумов. Эти проекты находят новые формы диалога между прошлым и настоящим».

Ефим Мартов