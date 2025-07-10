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Глава управления физкультуры мэрии Воронежа подписал контракт с Минобороны

Руководитель управления физической культуры и спорта администрации Воронежа Максим Шляхта заключил контракт о прохождении военной службы. Его обязанности будет исполнять заместитель — Галина Лангавая. Об этом сообщил мэр Воронежа Сергей Петрин в своем Telegram-канале.

Фото: автономное учреждение Воронежской области «Центр развития физической культуры и спорта».

Фото: автономное учреждение Воронежской области «Центр развития физической культуры и спорта».

Максим Шляхта пробыл на своем посту чуть больше месяца — конкурс на должность он выиграл в начале июня. На ней сменил Александра Бахтина, возглавившего управу Железнодорожного района.

Юрий Голубь