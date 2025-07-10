Глава управления физкультуры мэрии Воронежа подписал контракт с Минобороны

Руководитель управления физической культуры и спорта администрации Воронежа Максим Шляхта заключил контракт о прохождении военной службы. Его обязанности будет исполнять заместитель — Галина Лангавая. Об этом сообщил мэр Воронежа Сергей Петрин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: автономное учреждение Воронежской области «Центр развития физической культуры и спорта». Фото: автономное учреждение Воронежской области «Центр развития физической культуры и спорта».

Максим Шляхта пробыл на своем посту чуть больше месяца — конкурс на должность он выиграл в начале июня. На ней сменил Александра Бахтина, возглавившего управу Железнодорожного района.

Юрий Голубь