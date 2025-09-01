Путин: Россия и Иран находятся в постоянном контакте по поводу ядерной программы

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом сообщил, что вопросы иранской ядерной программы находятся в повестке диалога между странами.

«Мы находимся в постоянном контакте по различным аспектам международной повестки дня, включая ситуацию вокруг иранской ядерной программы»,— сказал Владимир Путин (цитата по сайту Кремля).

Масуд Пезешкиан в свою очередь сообщил, что отношения двух стран по направлениям, которые упомянул президент России, «развиваются, но еще нуждаются в некоторых толчках».

