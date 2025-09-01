Ушаков: повышение уровня делегаций РФ и Украины обсуждалось на Аляске

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что идея повышения уровня делегаций России и Украины обсуждалась в ходе саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске. По словам господина Ушакова, это предложение было затронуто как в телефонном разговоре лидеров, так и во время их личной встречи.

«Там много было взаимных пониманий достигнуто в Анкоридже и, насколько я понимаю, и американская сторона, и наша сторона как раз, используя вот эту договоренность, работают, продолжают работать, в том числе в контактах с другими лидерами»,— пояснил господин Ушаков в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.

Вместе с тем господин Ушаков отметил, что конкретных предложений по повышению уровня переговоров пока нет. Он подчеркнул, что американская сторона заявила о намерении обсудить этот вопрос внутри своей команды и затем выйти с конкретными инициативами. При этом помощник президента уточнил, что текущая информация в прессе не полностью соответствует достигнутым договоренностям.

Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске 15 августа. Их переговоры длились почти три часа. Главной темой саммита было урегулирование украинского конфликта. Кремль назвал разговор господ Путина и Трампа «своевременным и конструктивным», но детали раскрывать отказался.