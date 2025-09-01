Роберт Морено не прижился в «Сочи»

Футбольный клуб «Сочи» отправил в отставку главного тренера Роберта Морено и назначил вместо него Игоря Осинькина. Под руководством испанского специалиста сочинцы не одержали еще ни одной победы в чемпионате России и занимают последнее место в турнирной таблице. Сменивший Морено Осинькин известен по работе с «Крыльями Советов», которые при нем демонстрировали довольно интересный футбол.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Тренер Роберт Морено Гонсалес

После возвращения в премьер-лигу «Сочи» выдал столь неудачный старт, что отставка Роберта Морено была неизбежна. И хотя в седьмом туре чемпионата его подопечные дали бой на выезде «Спартаку» и едва не зацепили ничью, пропустив решающий гол с пенальти на седьмой добавленной минуте к основному времени матча, владелец клуба Борис Ротенберг наконец принял решение расстаться с 47-летним испанским тренером. Об этом он объявил через издание «Спорт-Экспресс», назвав выступление команды «провальным».

Морено провалил стартовый отрезок сезона, даже несмотря на то, что у него был вроде бы далеко не самый плохой в чемпионате состав. В семи турах «Сочи» потерпел шесть поражений и мог похвастаться лишь ничьей с московским «Динамо», хотя и в том матче ему откровенно повезло.

Морено и сам порой жестко оценивал игру своей команды, как, например, произошло после разгрома от «Акрона».

Тогда испанец заявил, что не испытывал такого стыда за всю тренерскую карьеру, и сказал, что откажется от половины месячной зарплаты, призвав к тому же и футболистов. Единственную победу сочинцы одержали в Кубке России, и то по пенальти над «Крыльями Советов». А недавно во время кубковой встрече с «Краснодаром» Морено перенес гипертонический криз, и прямо со стадиона его увезли на скорой помощи. В итоге все обошлось, правда, по ходу матча чемпионата со «Спартаком» испанский тренер опять периодически хватался за сердце.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Тренер Игорь Осинькин

Морено, когда-то даже исполнявший обязанности главного тренера национальной сборной Испании, а также возглавлявший «Монако», почти за два года в «Сочи» так ничего и не добился, если не считать выхода в премьер-лигу. Да и этого вполне могло не случиться, ведь сочинцы попали в стыковые матчи благодаря тому, что не прошел лицензирование новороссийский «Черноморец». По мнению Бориса Ротенберга, чего-то добиться в российском футболе Морено помешал «испанский менталитет». По словам владельца «Сочи», он «строил игру, как будто у него игроки какой-нибудь ''Барселоны'', которые сами все должны делать».

У Морено не было контакта с футболистами, поэтому они не бились за тренера, и наладить атмосферу в команде, уверен Борис Ротенберг, сможет Игорь Осинькин.

60-летний наставник действительно, как считается, умеет найти подход к футболистам и имеет богатый опыт работы на всех уровнях — от детского до взрослого. Плюс он ставит зрелищный футбол и способен добиваться результата при довольно скромных финансовых ресурсах. За те пять лет, что Осинькин тренировал не располагающие большим бюджетом «Крылья Советов», самарцы, регулярно теряя ведущих исполнителей, которые уходили в топ-клубы, традиционно вызывали симпатии своей игрой и с главной задачей — сохранить прописку в премьер-лиге — всегда справлялись. А перед «Сочи» сейчас стоит именно такая цель.

Александр Ильин