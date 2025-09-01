Дрозденко: число мест в колледжах Ленобласти должно увеличиться на 50% к 2030 году

Количество мест в техникумах и колледжах Ленинградской области к 2030 году должно увеличиться на 50%, а к 2035-му — вдвое. Таковы потребности экономики региона, заявил губернатор Александр Дрозденко на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко 1 сентября.

Господин Дрозденко также рассказал о планах по строительству четырех новых образовательных площадок и поручил ввести новый механизм целевой подготовки будущих педагогов. Их учеба будет сочетаться с выплатой именных стипендий губернатора — до 30 тыс. рублей в месяц, сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

«Уже с первого курса учеба будет совмещаться с производственной практикой, а работодатели гарантируют трудоустройство по полученной специальности. Принцип понятный: где родился, там и пригодился. Когда мы достигнем того, что выпускники сами будут хотеть оставаться в нашем регионе, это станет поводом для гордости»,— прокомментировал глава региона.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в День знаний, 1 сентября, торжественные линейки в школах Ленобласти посетили 24 748 первоклассников. На линейке в школе «Высший Пилотаж» в Гатчине присутствовали Александр Дрозденко и Валентина Матвиенко.

Андрей Цедрик