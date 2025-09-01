Почти 25 тысяч первоклассников посетили линейки в школах Ленобласти

Торжественные линейки в школах Ленинградской области посетили 24748 первоклассников. Всего в регионе насчитывается 206,5 тыс. учащихся, сообщили в пресс-службе администрации субъекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Число школьников за год увеличилось на 13 тыс. человек. Новые учебные учреждения открылись в Мурино, Гатчине и Янино.

Линейку в школе «Высший Пилотаж» в Гатчине посетили губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Спикер верхней палаты парламента РФ отметила, что 47-й регион один из лидеров в России по строительству и обновлению школ. Госпожа Матвиенко также оценила внимание Александра Дрозденко к учебным учреждениям, благодаря которому школьников обеспечивают самыми современными условиями для учебы.

Раннее «Ъ-СПб» писал, что почти половина петербуржцев собирают детей в школу в последний момент.

Татьяна Титаева