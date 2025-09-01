В Татарстане сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность в День знаний
Сотрудники управления Росгвардии Татарстана обеспечили безопасность в ходе мероприятий, посвященных Дню знаний. Об этом рассказали в пресс-службе управления.
Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан
Задачи по обеспечению безопасности были выполнены вместе с сотрудниками МВД. Уточняется, что во время праздничных мероприятий нарушений не было допущено.
Сегодня в Татарстане на обучение в первый класс отправились 49,5 тыс. школьников. Число учеников в новом учебном году составит более 521,8 тыс. детей и подростков.