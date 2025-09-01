В Ростове проверят сообщения о сбросе сточных вод ЖК в Дон

Надзорные ведомства проверят информацию о сбросе канализационных стоков с территории жилого комплекса в реку Дон в Ростове. Об этом сообщает пресс-служба минприроды региона.

Публикации о том, что канализационные воды с территории ЖК попадают на городские земли, а затем стекают в Дон. Такие действия нарушают правила благоустройства Ростова-на-Дону, отмечают в ведомстве.

«Река Дон подлежит федеральному государственному экологическому контролю, который на территории Ростовской области осуществляет Черноморско-Азовское морское управление Росприроднадзора. В связи с этим, информация была направлена в указанные органы для принятия мер», — говорится в сообщении министерства.

Константин Соловьев