Объем торгов на Мосбирже в августе вырос на 14% год к году

Совокупный объем торгов на рынках Мосбиржи (MOEX: MOEX) в августе 2025 года составил 143,5 трлн руб. По сравнению с тем же месяцем прошлого года показатель вырос на 14,4%. При этом по сравнению с июлем 2025-го объем торгов снизился на 3,7%, следует из сообщения торговой площадки.

Объем торгов акциями в августе составил 3 трлн руб., среднедневной объем торгов — 111,2 млрд руб. Объем торгов облигациями составил 2,7 трлн руб., среднедневной — 99,4 млрд руб.

На срочном рынке объем торгов составил 9,8 трлн руб., среднедневной — 363,2 млрд руб. На денежном рынке показатель составил 113,2 трлн руб., среднедневной объем — 4,2 трлн руб.

