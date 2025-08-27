Мосбиржа сыграла на комиссиях

Во втором квартале чистая прибыль Московской биржи (MOEX: MOEX) выросла на 13% по сравнению с предыдущим кварталом — до 15 млрд руб. При этом от аналогичного периода прошлого года результат пока отстает на 21%. Снижение в основном происходило в сегменте процентного дохода, тогда как комиссионные доходы, наоборот, показали рост. Инвесторы остались недовольны такими результатами — после публикации отчетности акции биржи упали на 2%.

Во вторник Московская биржа опубликовала отчетность по МСФО за второй квартал 2025 года. Согласно ей, чистая прибыль биржи за квартал составила 15 млрд руб. Это на 13% больше, чем в предыдущем квартале. В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года чистая прибыль Мосбиржи снизилась более чем на 21%. Операционные доходы площадки упали с 36,8 млрд до 32,2 млрд руб. С начала 2024 года ниже, чем в прошлом квартале, операционные расходы фиксировались только в начале 2025 года, когда операционные расходы составили около 28 млрд руб. Операционные расходы биржи с апреля по июль при этом оставались на уровне показателей годом ранее и составили 12,2 млрд руб.

Главной причиной уменьшения прибыли площадки стало снижение процентного дохода: если год назад этот сегмент принес площадке более 21 млрд руб., то в текущем квартале процентный доход составил всего 14 млрд руб. По мнению экспертов, это сокращение связано с более низким уровнем клиентских остатков, а также со снижением процентных ставок на рынке. «В среднесрочной перспективе доходы продолжат снижаться, повторяя траекторию ключевой ставки Банка России»,— указывает аналитик «Альфа-Инвестиций» Дмитрий Пучкарев.

В то же время комиссионные доходы площадки по сравнению с показателями прошлого года выросли почти на 13% и составили во втором квартале порядка 17,8 млрд руб. По мнению аналитика «Финама» Игоря Додонова, рост комиссионных доходов в первую очередь связан с «повышенной активностью клиентов и эмитентов, а также с запуском новых продуктов и услуг». Объемы торгов и, соответственно, комиссионные доходы на площадке выросли год к году практически по всем сегментам рынка. Объемы торгов на рынке акций увеличились на 19,6%, до 9,2 млрд руб., а комиссии — на 16,8%, до 2,7 млрд руб. При этом комиссионные доходы на рынке облигаций увеличились почти вдове — с 899 млн до почти 1,6 млрд руб., что связано с увеличением объемов торгов, которые выросли с 5 млрд до 8,2 млрд руб. По мнению старшего аналитика финансовых рынков «Газпромбанк Инвестиции» Александра Угрюмова, рынок облигаций поддержали «увеличение объема размещений государственных бумаг, а также желание инвесторов зафиксировать высокую долгосрочную доходность на фоне снижения ключевой ставки Банка России».

При этом площадке удалось сократить расходы на персонал, которые во втором квартале составили 5,5 млрд руб. В годовом выражении этот показатель снизился на 28%, а по сравнению с прошлым кварталом — на 20%. Это связано с «высокой базой по выплатам в рамках программы долгосрочной мотивации во втором квартале 2024 года и роспуском начисленных премий за 2024 финансовый год», указали в Мосбирже.

Впрочем, инвесторы не выказали энтузиазма относительно показателей площадки. После публикации отчета котировки биржи упали на 2% (около 11:00 по мск), до 179,7 руб. за акцию. В течение дня падение было частично отыграно, однако к закрытию основой сессии бумаги торговались по цене ниже, чем на момент открытия,— около 181 руб. за акцию. «Акциям Мосбиржи на данный момент не хватает веских драйверов для развития роста, одним из которых могло бы стать снятие санкций с компании»,— считает аналитик ИК «Велес Капитала» Елена Кожухова. Плюсом для компании также является добавление новых инструментов, расширение времени торгов, о чем площадка заявляла в начале августа, указывает ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

На данный момент инвесторы выжидают существенного снижения ключевой ставки, что не дает Мосбирже генерировать прибыль в полном объеме, считают эксперты. «Даже после понижения ставка ЦБ все равно остается заградительной (18%). Фактор ставки сыграет роль при ее снижении до 12–14%»,— заключает аналитик рынка акций ИФК «Солид» Денис Масленников.

Андрей Ковалев