Утвержден проект застройки территории под Ярославлем

Мэр Ярославля Артем Молчанов подписал постановление об утверждении проекта планировки и проекта межевания незастроенной территории 86,4 га рядом с деревней Губцево. Документ размещен на сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «ДОМ.РФ» Фото: «ДОМ.РФ»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что победителем торгов по поиску желающих на право заключения договора комплексного развития территории стало ООО СЗ «Характер» из Краснодара.

Согласно представленному проекту, под возведение жилых домов до 18 этажей запланировано 24,21 га, до 8 этажей — 6,06 га. Также на территории построят четыре детских сада на 150 и 250 мест и две школы на 1200 и 900 мест, многофункциональный комплекс с фитнес-центром и бассейном, торгово-развлекательный комплекс, три спортивных сквера.

Строительство начнется в январе 2026 года, а завершится — летом 2039 года. Жилые дома будут возводить одновременно с другими объектами: начнут со строительства детсадов, в 2030-2035 — школ, в 2031 — МФК. Последним этапом будут возводить ТРК. Всего 13 этапов.

В результате реализации проекта численность населения составит 13670 человек или 159 человек на гектар. Для машин предусмотрено 4645 мест, из них 300 — на многоуровневой автостоянке в ТРК.

Это вторая попытка построить новый микрорайон около деревни Губцево. Ранее здесь пытались возвести жилой комплекс «Новый Ярославль», однако застройщик обанкротился, дольщики получили компенсации от государства.

Алла Чижова