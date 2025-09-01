Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Уральская таможня изъяла посылку с нацисткой символикой из Германии

Сотрудники Уральской оперативной таможни задержали посылку из Германии с нацистской символикой, сообщили в пресс-службе ФТС России. В ходе проверки выяснилось, что житель Свердловской области заказал эти предметы для личной коллекции.

Фото: Пресс-служба ФТС России

Фото: Пресс-служба ФТС России

Фото: Пресс-служба ФТС России

Фото: Пресс-служба ФТС России

Фото: Пресс-служба ФТС России

Фото: Пресс-служба ФТС России

Фото: Пресс-служба ФТС России

Фото: Пресс-служба ФТС России

В посылке нашли 15 предметов, включая документы, фотографии немецких солдат, альбомы и одежду с изображениями свастики и имперского орла. Эксперты подтвердили, что эти вещи имеют экстремистскую направленность.

В отношении нарушителя возбуждено административное дело по статье 16.3 КоАП РФ за несоблюдение запретов на ввоз товаров. Ему грозит штраф и конфискация изъятого.

Полина Бабинцева

