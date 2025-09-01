Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Железноводске менее чем за два года построили новую школу

Здание новой школы в Железноводске, выполненное в едином дизайн-коде, возведено за рекордные 698 дней. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Евгений Бакулин.

Фото: > Дмитрий Васильевич Иванов: Telegram-канал главы Железноводска Евгения Бакулина

Фото: > Дмитрий Васильевич Иванов: Telegram-канал главы Железноводска Евгения Бакулина

В учебном заведении предусмотрены отдельные столовая, спортзал, компьютерные классы, бассейн и лифт для маломобильных школьников. В этом году в новой школе начнут обучение 507 учащихся, среди которых 77 первоклассников.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что в День знаний в Ставропольском крае к занятиям в школах приступили 326 тыс. учеников, 31 тыс. из них — первоклассники.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все