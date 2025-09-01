На Ставрополье к занятиям приступили 326 тысяч школьников

В День знаний в Ставропольском крае к занятиям в школах приступили 326 тыс. учеников, 31 тыс. из них — первоклассники. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор края Владимир Владимиров.

С 1 сентября начались занятия в двух новых школах — в Ессентуках и Железноводске. Их построили по нацпроекту «Образование».

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что в 2025 году в Ставропольском крае планирует возвести 20 социальных объектов, включая школы, детсады и учреждения здравоохранения.

Наталья Белоштейн