На Ставрополье к занятиям приступили 326 тысяч школьников

В День знаний в Ставропольском крае к занятиям в школах приступили 326 тыс. учеников, 31 тыс. из них — первоклассники. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор края Владимир Владимиров.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

С 1 сентября начались занятия в двух новых школах — в Ессентуках и Железноводске. Их построили по нацпроекту «Образование».

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что в 2025 году в Ставропольском крае планирует возвести 20 социальных объектов, включая школы, детсады и учреждения здравоохранения.

Наталья Белоштейн

