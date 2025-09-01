На Урале скончался член Союза художников России Иван Анцыгин

В Нижнем Тагиле 31 августа после продолжительной болезни скончался известный художник Иван Анцыгин. Об этом сообщили в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нижнетагильский музей изобразительных искусств Фото: Нижнетагильский музей изобразительных искусств

«Иван Анцыгин хорошо известен многим как график и как педагог, воспитавший не одно поколение студентов в Уральской государственной архитектурной академии. Также он активно участвовал в общественной жизни, способствуя развитию культуры в Нижнем Тагиле»,— сообщили в музее.

Иван Анцыгин родился 5 декабря 1956 года в селе Воздвиженка Каслинского района. С детства он проявлял интерес к рисованию. После службы в армии поступил на художественно-графический факультет Нижнетагильского государственного педагогического института. Он возглавлял Нижнетагильское отделение Союза художников России в 1995-2001 и 2006-2013 годах.

Полина Бабинцева