Путин рассказал о росте туристических поездок между Россией и Ираном

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом сообщил, что количество туристических поездок между странами в 2024 году увеличился на 13%.

«Увеличивается и количество туристических поездок. В 2024 году рост составил 13%»,— сказал Владимир Путин (цитата по сайту Кремля). Он добавил, что число иранских студентов в российских вузах за последние пять лет выросло в три раза, до 9,1 тыс.

Минэкономики сообщало, что в 2024 году количество иностранцев, посетивших Россию, увеличилось на 40% год к году, до примерно 5 млн человек. Ведомство указывало, что на рост числа туристов повлиял в том числе механизм безвизовых туров для граждан Ирана и Китая.