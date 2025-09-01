Ростовские следователи возбудят дело после исчезновения женщины

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после появления информации о безвестном исчезновении женщины в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СУ СКР.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В средствах массовой информации появилась информация, что 25 августа мать двоих детей-инвалидов вместе с бывшим супругом выехала из Аксая в Ростов-на-Дону и перестала выходить на связь. О ее местонахождении ничего не известно до сих пор.

«Высказывается предположение о возможном совершении в отношении нее противоправных действий. Многочисленные обращения результатов не принесли. В СУ СКР России по Ростовской области по данному факту проводится процессуальная проверка», — говорится в сообщении.

Результаты проверки контролируют в центральном аппарате ведомства.

Константин Соловьев