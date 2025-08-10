Инвестиции ждут гостей

По итогам первого полугодия 2025 года объем вложений в отели в целом по России составил 15 млрд руб. Инвесторов не пугает продолжающееся снижение загрузки: за январь—июнь 2025 года они вложили в этот сегмент рынка на 27% средств больше, чем годом ранее. Инвестиционная активность поддерживается за счет роста стоимости размещения в гостиницах, спровоцированного туристическим бумом внутри страны.

О росте в первой половине 2025 года объема инвестиций в гостиничную недвижимость России на 27% год к году, до 15 млрд руб., “Ъ” сообщили в консалтинговой компании IBC Real Estate. Такой же тренд зафиксировали в консалтинговой компании NF Group, где отметили, что объем сделок с отелями вырос на 24% год к году, до 6,9 млрд руб.

Инвестиционная активность в этом сегменте коммерческой недвижимости объясняется возможностями девелопмента в рамках госпрограмм поддержки туристической отрасли, включая субсидирование и льготное финансирование гостиничного строительства, отмечает гендиректор IBC Real Estate Алексей Ефимов. Драйвером роста также выступают программы комплексного развития территорий и мест приложения труда, говорит президент Cosmos Hotel Group Александр Биба. По его словам, девелоперы жилья в рамках этих программ вынуждены возводить в том числе отели. Кроме того, сохраняется интерес к готовым проектам, которые приобретают профильные компании — крупные гостиничные операторы, добавляет господин Ефимов.

Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ, июнь 2025 года: «367 гостиниц с общим номерным фондом 78 тыс. создаются в России по программе льготного кредитования».

Еще одним фактором повышения активности инвесторов является рост внутреннего туризма, отмечает руководитель отдела инвестиций и рынков капитала консалтинговой компании CORE.XP Ирина Ушакова. В январе—мае 2025 года количество туристических поездок внутри России составило 32 млн, что на 6,5% больше год к году, заявлял ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Несмотря на рост турпотока, загрузка гостиниц демонстрирует снижение, поскольку туристы из-за удорожания размещения в отелях переориентируются на рынок посуточной аренды (см. “Ъ” от 16 июля). Так, загруженность в люксовых отелях в первой половине 2025 года сократилась на 5 процентных пунктов (п. п.), до 53%, экономичных — на 7 п. п., до 65%, следует из данных Hotel Advisors в выборке IBC Real Estate. Впрочем, компенсировать сокращение загрузки гостиничным операторам позволяет растущая стоимость размещения.

Средняя стоимость гостиничного номера в Москве, по данным Hotel Advisors в выборке IBC Real Estate, составила 12 тыс. руб. в сутки, на 11% больше, чем годом ранее.

Заметнее всего выросло размещение в люксовых столичных гостиницах — на 24% год к году, до 37,1 тыс. руб. в сутки, в экономичном сегменте стоимость номера увеличилась на 10%, до 4,2 тыс. руб. в сутки, уточняют в компании. Цена растет в том числе из-за удорожания стоимости эксплуатационных расходов, отмечает руководитель департамента рынков капитала консалтинговой компании Nikoliers Денис Платов.

В результате доходность гостиничной недвижимости также демонстрирует рост, привлекая в сегмент еще больше инвесторов. Совокупный оборот отелей по итогам первого полугодия 2025 года в целом по России вырос на 15% год к году, до 500,2 млрд руб., следует из данных Росстата. Заметный рост фиксируется в Рязанской области, где доходы гостиниц в январе—июне этого года возросли на 62% год к году, до 2,6 млрд руб., в Новосибирской и Калининградской областях — на 43%, до 6,6 млрд руб. и 5,3 млрд руб. соответственно, подсчитали в Росстате. В Москве этот показатель увеличился на 7% год к году, до 72,7 млрд руб., в Санкт-Петербурге — на 20%, до 40 млрд руб.

По прогнозам партнера NF Group Ольги Широковой, объемы вложений в гостиничную недвижимость продолжат расти в связи с увеличением въездного турпотока. В то же время уже начинается сокращаться число объектов для инвестирования. По подсчетам Nikoliers, в 2025 году объем ввода отелей только в Москве сократится на 12% год к году, до 690 номеров — это приводит к дефициту предложения, особенно в периоды пикового спроса.

