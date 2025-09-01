Песков назвал уничижительным подход «что подумают на Западе»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал отходить от уничижительного подхода в оценке российской дипломатии с точки зрения западных коллег. Так он ответил на вопрос, как западные страны будут оценивать рукопожатие лидеров России, Китая и Индии Владимира Путина, Си Цзиньпина и Нарендры Моди на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Нам нужно отходить от уничижительного подхода: "Как это видится с Запада". Зачем мы себя сами ставим на голову ниже? Пусть они сами думают, как им видится. А мы занимаемся своими делами и реализуем нашу повестку дня»,— ответил господин Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Дмитрий Песков отметил, что сначала в сети появились старые кадры с рукопожатием трех лидеров. Однако позже СМИ опубликовали новые фотографии с саммита ШОС.

25-й саммит ШОС проходит с 31 августа по 1 сентября, в нем участвуют 20 стран. В рамках съезда Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, президентом Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем.

Подробнее о саммите ШОС в китайском Тяньцзине — в репортаже Андрея Колесникова.