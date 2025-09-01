ЛДПР предлагает взимать с лишенных гражданства лиц потраченные на них бюджетные средства

Группа парламентариев от ЛДПР сегодня внесла в Госдуму законопроект, обязывающий лиц, утративших российское гражданство в связи с нарушением закона, возмещать государству расходы бюджета на реализацию их прав как граждан РФ. Речь идет о мерах социальной поддержки, образования, медицинской помощи, других льготах и выплатах, полученных бывшими россиянами «за период нахождения в гражданстве РФ».

В пояснительной записке авторы отмечают, что принятие законопроекта «позволит повысить финансовую устойчивость федерального, региональных и местных бюджетов за счет возврата государственных средств, обеспечить социальную справедливость». Кроме того, введение в закон «О гражданстве» новой ст. 26.1, по мнению либерал-демократов, предотвратит «необоснованное использование государственных ресурсов лицами, приобретшими гражданство РФ, которое было прекращено в связи с противоправными действиями, такими как: совершение преступления (убийство, преступления против половой неприкосновенности, госизмена, шпионаж и др.)».

Парламентарии также полагают, что предложенные ими меры позволят «повысить доверие законопослушных граждан к государственным институтам, а также сформировать осознанное отношение иностранных граждан и лиц без гражданства к вопросам приобретения и сохранения гражданства РФ».

