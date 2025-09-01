В расчетах поставили точку

Один из последних китайских банков, который обслуживал российский бизнес, остановил расчеты. Heihe Rural прекратил принимать платежи и открывать корреспондентские счета российским кредитным организациям, пишут «Ведомости» со ссылкой на игроков рынка. По данным издания, еще три недели назад китайский банк разослал письма, где объявил о приостановке обслуживания.

Вероятно, решение приняли из-за включения Heihe Rural в санкционный список Евросоюза, говорит руководитель практики сопровождения международных проектов адвокатского бюро A-Pro Дмитрий Дворецкий. Но, по его словам, ситуация еще может поменяться — головной офис банка находится в пограничном городе Хэйхэ, а сама кредитная организация в основном работает с клиентами из России: «Если, например, какой-нибудь региональный российский банк, который не находился под санкциями, планировал открыть в любом китайском банке корсчет в юанях, то, наверное, одним из банков, который был готов это сделать в достаточно короткие сроки, был Heihe Rural.

То, что банк Heihe прекратил обслуживание корреспондентских счетов российских несанкционных банков, стало известно еще 11 августа. До этого Европейский союз обновил в рамках 18-го пакета свои санкционные списки и запретил европейским лицам, в том числе банкам, осуществлять операции с участием Heihe Rural и еще одного китайского сельскохозяйственного банка Suifenhe. В своих письмах и ответах на запросы Heihe не говорит, что причина именно в европейских санкциях. Он ссылается на какие-то внутренние процессы. Полагаю, что следует еще подождать какое-то время, недели две-три, в течение которых Heihe должен будет принять решение для себя, хочет ли он пойти по пути снятия санкций. По практике станет понятно, работает ли этот банк для российских лиц и организаций.

Конечно, учитывая объемы ликвидности, историческую направленность на обслуживание малого и среднего бизнеса, вряд ли банк обслуживал очень крупные операции, например, с добывающим сектором российской экономики. Бесспорно, влияние есть. Очень многие региональные банки получали доступ к юаню через корсчет в Heihe, теперь такая возможность прекратилась. Российские кредитные организации будут вынуждены искать другие банки, например, в китайской Внутренней Монголии. Возможно, какие-то другие кредитные организации пойдут навстречу и будут готовы открывать счета».

После приостановки приема платежей от Heihe Rural наибольшие трудности появятся у тех предпринимателей, которые занимались поставками грузов через российско-китайскую границу, полагает управляющий партнер компании Fintech Partners Александр Калякин. По его словам, сейчас бизнесменам лучше искать альтернативы банкам при трансграничных расчетах: «Этот китайский банк обеспечивал локальный маршрут, он был удобен для малого и среднего бизнеса на российско-китайской границе, работал быстро, гибко, помогал в ежедневных операциях. Но после подпадания под санкции ЕС он оказался токсичным для партнеров, цепочка расчетов разорвалась. Это вызвало определенный дискомфорт у тех, кто привык к нему, но не создало системного кризиса.

Сейчас набирает обороты практика работы через посредников из третьих стран. Не всегда комфортно, но создает определенную уверенность в том, что будут альтернативные способы для проведения платежей. Недоверие к посредникам остается, компании боятся непрозрачности, задержек и отсутствия гарантий. Когда речь идет о деньгах и сроках их поставки, любой сбой воспринимается болезненно, поэтому предприниматели стараются сейчас держать сразу несколько каналов, выбирать тех партнеров, у кого выше репутация и понятнее правила. В итоге история с этим банком — это скорее напоминание, что нельзя зависеть от одного пути. Российский бизнес сегодня гораздо устойчивее, чем два года назад, и воспринимает подобные новости не как угрозу, а как сигнал еще шире диверсифицировать свои платежные каналы».

По словам собеседников «Ведомостей», за последние полтора года на Heihe Rural переключилась часть российского МСП. Это произошло после того, как более крупные китайские банки прекратили обслуживание клиентов из России. Сейчас же в расчетах с Китаем предприниматели в основном полагаются на платежных агентов и централизованную систему взаимозачетов.

Никита Путятин