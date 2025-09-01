В Верхней Пышме закрыли павильон «Шаурма» после отравления двух человек

Верхнепышминский городской суд приостановил деятельность павильона быстрого питания «Шаурма», расположенного на улице Петрова, 34Б, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Основанием стали грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований, выявленные в ходе проверки Роспотребнадзора.

Поводом для проверки стали обращения граждан, которые почувствовали резкое ухудшение самочувствия после употребления шаурмы, приобретенной в павильоне. Пострадавшие жаловались на высокую температуру и отравление. Медики зафиксировали случаи острой кишечной инфекции и передали информацию в Роспотребнадзор. Инспекция установила, что у поваров не было медицинских книжек, а в павильоне отсутствовали системы водоснабжения и водоотведения, что затрудняло соблюдение гигиены. Готовое мясо хранилось рядом с углем, а уборка проводилась нерегулярно.

Суд признал индивидуального предпринимателя С.Н.Мирзоеву виновной по статье 6.6 КоАП РФ за нарушение санитарных норм. Деятельность павильона приостановлена на 90 дней.

Полина Бабинцева