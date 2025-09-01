Ярославца будут судить за хулиганство в электробусе

В Ярославле прокурор Кировского района направил в суд уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя, разбившего стеклянную перегородку в салоне электробуса. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное на транспорте общего пользования), полицейские выяснили, что обвиняемый ударил рукой и ногой стеклянную перегородку, которая в результате разбилась. Как ранее сообщал руководитель «ЯрГЭТ» Денис Пырлог, вандала задержал водитель электробуса сразу после инцидента.

«Санкция части 1 статьи 213 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет»,— сообщили в прокуратуре.

Алла Чижова