Водитель электробуса задержал вандала в Ярославле

В Ярославле водитель электробуса задержал пассажира, разбившего стеклянную перегородку в салоне. Об этом сообщил руководитель «ЯрГЭТ» Денис Пырлог в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот видео Дениса Пырлога Фото: Скриншот видео Дениса Пырлога

Господин Пырлог предположил, что пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения. Судя по записи с камеры, установленной в электробусе, пассажир сначала рукой ударил перегородку, а затем ногой. От последнего удара перегородка разлетелась. К пассажиру подошел водитель транспорта.

«Хотел избежать правосудия путем бегства, но наш водитель задержал его и отдал в руки полиции. Итог: скорее всего нарушителя ждет уголовное дело и возмещение ущерба предприятию»,— написал Денис Пырлог.

Алла Чижова