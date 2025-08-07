Погрузка на сетях ОЖД в Санкт-Петербурге за семь месяцев года снизилась на 5,3%

По итогам семи месяцев текущего года на железнодорожных станциях в Петербурге было погружено в общей сложности около 3,9 млн тонн грузов. Это на 5,3% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщили в пресс-службе ОЖД.

Рост погрузки фиксируется по номенклатурам: черные металлы — 361 тыс. тонн (+11%), зерно — 83,4 тыс. тонн (+18,2%), продукты перемола — 35,7 тыс. тонн (+17,6%).

Прежде «Ъ-СПб» писал, что на магистралях Октябрьской железной дороги в Ленинградской области в январе-июле 2025 года было погружено 15 млн тонн — на 2,4% ниже, чем за семь месяцев прошлого года.

Андрей Цедрик