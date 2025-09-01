Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В двух районах Ростова-на-Дону 3 сентября отключат воду

В Советском и Железнодорожном районах Ростова-на-Дону на сутки отключат холодную воду. Об этом сообщает городской департамент жилищно-коммунального хозяйства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ограничения введут из-за замены водопроводных сетей на улице 2-й Краснодарской. Так, с 9:00 3 сентября до 9:00 4 сентября отключат подачу подачу в границах улиц 2-я Краснодарская — Малиновского — Каширская — Заводская, а также 2-я Заводская — Денисова — Тружеников. С пониженным напором вода будет поступать на участке проспект Коммунистический — улица Малиновского — улица 2-я Краснодарская — бульвар Дружбы.

Коммунальщики рекомендуют жителям заранее запастись водой.

Константин Соловьев

