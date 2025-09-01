Апелляция утвердила приговор бывшему нижегородскому министру транспорта

Нижегородский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы обвинения и защиты бывшего министра транспорта Вадима Власова и экс-директору госучреждения «Главное управление автодорог» (ГУАД) Денису Цветкову, осужденных за служебные злоупотребления. Как писал «Ъ-Приволжье», в июне Вадима Власова приговорили к четырем годам принудительных работ, а Денису Цветкову назначили два года шесть месяцев лишения свободы условно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По фабуле дела, в 2018 году министр Власов отдавал Денису Цветкову устные указания не заключать контракты на содержание дорог с победителями торгов – компаниями бизнесмена Ивана Семова. В итоге ГУАД отменил итоги аукционов якобы из-за несоответствия банковских гарантий. Однако это решение было оспорено в УФАС. Следствие доказало, что министр действовал в интересах предпринимателя Александра Васина. Вадим Власов вину не признал и настаивал, что Денис Цветков его оговорил, а бывший директор ГУАД утверждал, что исполнял указания министра.

В итоге апелляционные судьи не стали менять приговор в части наказания осужденным, выяснил «Ъ-Приволжье».

Владимир Зубарев