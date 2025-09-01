Росимуществу предложили присоединиться к иску против УГМК и Мосбиржи

Российские миноритарные акционеры британской Petropavlovsk предложила Росимуществу присоединиться к иску против Мосбиржи, Газпромбанка и «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК), пишет «Интерфакс».

В письме, которое миноритарии направили в ведомство, они также предлагают инициировать обращение в правоохранительные органы, если на то есть основания. Иск к Мосбирже, Газпромбанку и УГМК подан в конце августа. Предварительное заседание назначено на 28 октября.

Представитель истцов сообщал «Ъ», что иск направлен на защиту прав инвесторов и получение информации о сделках, которые привели к утрате контроля над российскими активами Petropavlovsk.

Подробнее — в материале «Ъ» «Инвесторы ищут золото».