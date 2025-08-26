Инвесторы ищут золото

Российские миноритарные акционеры британской Petropavlovsk PLC инициировали судебное разбирательство с УГМК — покупателем золотодобывающих активов компании. В 2024 году инвесторы обращались к УГМК с просьбой выкупить их акции, указывая, что пострадали в ходе сделки, но, судя по всему, не получили ответа. Шансы добиться успеха в суде юристы считают минимальными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Petropavlovsk PLC Фото: Petropavlovsk PLC

Миноритарные акционеры британской Petropavlovsk PLC обратились с иском к Уральской горно-металлургической компании (УГМК), Московской бирже и Газпромбанку. Заявление принято к производству, предварительное заседание назначено на 28 октября.

Подробные требования в судебных материалах не раскрываются, но известно, что в 2024 году миноритарные акционеры Petropavlovsk и Ассоциация розничных инвесторов (АРИ) обращались к УГМК с просьбой выкупить их акции. Структура УГМК в сентябре 2022 года приобрела золотодобывающие активы Petropavlovsk, и, как говорилось в обращении акционеров, в процессе сделки пострадал широкий круг розничных инвесторов, купивших акции компании на Московской бирже. В Telegram-чате АРИ отмечается, что УГМК на обращение не ответила.

Заявление в суд подала действующая в интересах акционеров Наталия Шпурик, к ее требованиям присоединились 28 человек. До 22 сентября госпожа Шпурик должна уведомить остальных акционеров британской компании о возможности присоединиться к иску. В качестве третьего лица к делу привлечена Petropavlovsk PLC.

Компания Petropavlovsk входила в число крупных российских золотодобытчиков, объединяла предприятия «Пионер», «Маломыр» и «Албын». По итогам 2021 года произвела 449,8 тыс. унций золота. Но после начала боевых действий на Украине и санкций положение Petropavlovsk резко ухудшилось. Основным кредитором компании был Газпромбанк, который по условиям соглашения выкупал все золото Petropavlovsk. Из-за санкций против банка золотодобытчик потерял возможность продавать металл и проводить платежи по кредитам.

В апреле 2022 года Газпромбанк передал «УГМК-Инвест» права требования по кредиту предприятий Petropavlovsk на $201 млн с учетом процентов. В июле того года Petropavlovsk PLC инициировала процедуру несостоятельности и приостановку листинга на Лондонской фондовой бирже. В том же месяце бумаги компании перестали торговаться на Московской бирже. А в августе Petropavlovsk PLC и ее внешние управляющие договорились о продаже активов УГМК за более чем $600 млн. Сейчас Petropavlovsk находится в стадии ликвидации.

По данным Petropavlovsk, на конец 2021 года розничные инвесторы владели 15% акций компании. На конец первого квартала 2022 года капитализация Petropavlovsk на Московской бирже составляла 48,21 млрд руб.

Наталия Шпурик, АРИ, УГМК, Газпромбанк и Petropavlovsk оперативные комментарии не предоставили. На Московской бирже заявили “Ъ”, что все решения в отношении акций Petropavlovsk PLC были приняты в полном соответствии с законодательством и правилами листинга.

Управляющий партнер в России адвокатского бюро Nordic Star Анна Заброцкая оценивает перспективы иска как «крайне низкие». К Petropavlovsk PLC, поясняет она, как компании, зарегистрированной в Великобритании, не применяются положения законодательства РФ о принудительном выкупе акций, а УГМК приобрела активы, а не компанию-эмитента, которая несла обязательства перед инвесторами. При рассмотрении иска с высокой вероятностью суд признает УГМК ненадлежащим ответчиком, полагает госпожа Заброцкая.

По мнению юриста Forward Legal Олеся Груздева, теоретически групповые истцы могли бы провести параллель, указав, что действия УГМК по покупке активов равноценны покупке крупного пакета акций, а Petropavlovsk PLC хоть и иностранное лицо, но вся ее деятельность сосредоточена в РФ и ее акционеры — российские. Но, добавляет юрист, с точки зрения закона РФ акционер несет риски деятельности общества и при самом худшем раскладе он вправе рассчитывать только на ликвидационный остаток.

Младший партнер, руководитель практики банкротства и корпоративных споров фирмы «Ляпунов, Терехин и партнеры» Анастасия Ляпунова согласна, что добиться судебной компенсации в подобных ситуациях почти невозможно. Коллективные иски акционеров — все еще редкость в российском праве и даже в более простых случаях результаты не в пользу миноритарных акционеров, говорит она. Более реалистичные механизмы — коллективные переговоры с УГМК, обращения в ЦБ РФ и прокуратуру, а также индивидуальные иски к бирже о возмещении ущерба, считает Анна Заброцкая.

После сдачи материала представитель истцов сообщил “Ъ”, что иск направлен на защиту прав инвесторов и получение информации о сделках, приведших к утрате контроля над российскими активами Petropavlovsk. Как сказано в сообщении, ключевые цели иска — оспорить решение Московской биржи об исключении акций Petropavlovsk из котировальных списков, а также запрос документов по сделкам, связанным с переуступкой долга Petropavlovsk перед Газпромбанком в пользу УГМК и приобретением УГМК производственных активов Petropavlovsk в РФ. По результатам анализа документов, при наличии правовых оснований, возможны обращение в правоохранительные органы для получения правовой оценки сделок и действий должностных лиц ответчиков, а также обращение в суд с иском о компенсации понесенных убытков миноритарными акционерами, говорится в сообщении истцов.

Анатолий Костырев