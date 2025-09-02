Полиция Челябинской области раскрыла серию мошеннических преступлений

Полиция Челябинской области завершила расследование уголовного дела семерых человек, подозреваемых в мошенничестве при оформлении ипотечных договоров. По версии следствия, они похитили более 14 млн руб., сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.

По данным полиции, подозреваемые действовали на территории Еткульского и Еманжелинского районов. Следствие полагает, что для получения ипотеки они направляли в банки документы с ложной информацией о стоимости приобретаемой недвижимости и выплате за нее первоначального взноса продавцу. В результате сообщники смогли оформить шесть кредитов, полученные деньги от которых они распределили между собой.

Кроме того, полиция выявила, что для реализации преступной схемы фигуранты также привлекли южноуральца, который относится к социальной незащищенной категории граждан. Одна из соучастница притворилась его сожительницей, чтобы обмануть сотрудников банка при оформлении ипотеки в размере 2,5 млн руб., считает следствие. Из-за этого социальные пособия южноуральцы списывались для оплаты ежемесячного платежа.

Для еще одной схемы сообщники подделали документы при оформлении права собственности на долю в квартире в Еманжелинске. По версии следствия, подали в суд подложный договор купли-продажу и расписку от имени погибшего собственника недвижимости. Фиктивность документов доказали, проверив почерк.

Перед судом предстанут четверо — 44-летняя руководительница организованной группы, а также три ее соучастника. Еще двое фигурантов подписали контракт с Минобороны РФ о прохождении военной службы. Уголовное дело в отношение последней соучастницы рассматривается отдельно из-за заключения досудебного соглашения.