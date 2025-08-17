Сотни миллионов потерялись в трубопроводах

По девять лет лишения свободы запросило в суде гособвинение бывшим руководящим сотрудникам АО «Транснефть-Диаскан» Роману Ивашкину и Сергею Лукьянову. Они обвиняются в хищении более 400 млн руб. при исполнении договоров, заключенных с одним из подрядчиков. Адвокаты подсудимых настаивают, что их подзащитные действовали в рамках должностных инструкций, выполняли указания руководства и не могли лично обеспечить подрядчику спорные контракты.

В Замоскворецком суде столицы 15 августа прошли прения сторон по уголовному делу бывших заместителя главного инженера по исследовательской работе АО «Транснефть-Диаскан» Романа Ивашкина, начальника отдела исследовательской деятельности компании Сергея Лукьянова и экс-гендиректора ООО «ЗИО-Поларис» Елены Петелиной. Процесс начался в июле 2023 года.

Прокурор потребовал признать подсудимых виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Гособвинитель заявил: по его мнению, в ходе судебного разбирательства было доказано, что фигуранты дела участвовали в махинациях при закупке компанией «Транснефть-Диаскан» дорогостоящего оборудования, а также при исполнении других заключенных ею договоров.

АО «Транснефть-Диаскан» — дочернее предприятие ПАО «Транснефть», создано в апреле 1991 года. Головной офис находится в Московской области. Как говорится на сайте предприятия, основной его задачей является обеспечение безопасной эксплуатации магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов при транспортировке углеводородов.

Уголовное дело Главным следственным управлением СКР по Москве было возбуждено после того, как в 2022 году в АО сменилось руководство и была проведена проверка расходования средств предприятия. Именно в ходе аудита и была выявлена переплата, допущенная в ходе исполнения контрактов с ООО «ЗИО-Поларис». В одном из них речь шла о проведении последней компанией в 2018 году работ по определению дефектов в трубных швах с использованием рентгеноскопического компьютерного томографа, в другом — о поставке начиная с апреля 2019 года моноблока с рентгеновской трубкой за 159 млн руб. По выводам проверяющих, стоимость предусмотренных контрактами оборудования и работ была явно завышенной. После этого руководство АО «Транснефть-Диаскан» и обратилось с заявлением в правоохранительные органы.

По итогам разбирательства следствие пришло к выводу, что путем завышения расценок на оборудование и работы фигуранты дела похитили у «Транснефть-Диаскана» 404 млн руб.

В дальнейшем, по версии следствия, деньги со счета ООО «ЗИО-Поларис» были переведены в АО СТКС, ООО ЭСКС, ООО «Фактори Продакшн» и ООО «Галас НТД», а затем поделены между предполагаемыми участниками аферы.

В итоге прокурор запросил для бывших руководящих сотрудников компании «Транснефть-Диаскан» Романа Ивашкина и Сергея Лукьянова по девять лет лишения свободы. Елене Лукьяновой, по мнению гособвинителя, достаточно будет условного наказания. Кроме того, прокурор попросил суд удовлетворить иск к подсудимым от потерпевшей стороны — АО «Транснефть-Диаскан» — на сумму ущерба 404 млн руб.

Экс-менеджеры вины не признают, а их защита настаивает, что они в силу своих должностных обязанностей просто не могли осуществить инкриминируемые им аферы. В частности, утверждала защита, ООО «ЗИО-Поларис», у которого, как выяснилось, не было даже должного штата, опыта работ и необходимого оборудования, не смогло бы победить в конкурсе без одобрения нескольких структур АО, в которые входили десятки сотрудников, в частности служб финансового контроля, безопасности, отдела торгов, а выплаты не могли быть проведены без участия отдела финансов и бухгалтерии. А окончательное одобрение поступало от тогдашнего гендиректора «Транснефть-Диаскана» Сергея Эрмиша. Последний выступал по делу свидетелем, отмечали адвокаты, тем временем Арбитражный суд Москвы признал его ответственным за причиненные АО убытки.

Адвокат Федор Куприянов, представляющий интересы подсудимого Ивашкина, считает уголовное преследование своего подзащитного местью со стороны руководства его компании.

По словам защитника, после выявления переплаты Роману Ивашкину и Сергею Лукьянову предложили уволиться, но они отказались, считая себя невиновными. А когда увольнение все-таки состоялось — восстановились в своих должностях через суд.

Защита также считает необоснованным поданный к подсудимым иск: адвокаты указывают, что есть арбитражные решения, в соответствии с которыми сумма убытков должна быть взыскана с бывшего руководителя «Диаскана» и компании «ЗИО-Поларис».

Оглашение приговора назначено на 1 сентября.

Алексей Соковнин